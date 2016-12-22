У петербургских меховщиков арестовали шубы без чипов на 68 миллионов

Роспотребнадзор Петербурга арестовал меха почти на 70 миллионов рублей из-за отсутствия специальных чипов.

Напомним, что с апреля 2016 года все подготовленные к реализации шубы должны быть снабжены RFID-метками – чипами, подающими радиосигнал. Следить за движением меховой одежды было решено в рамках борьбы с незаконной продукцией, доля которой на меховом рынке достигала 90 процентов.

За последние четыре месяца Роспотребнадзор Петербурга проверил около двух тысяч шуб, полушубков, жилетов и дубленок из России, Италии, Греции и Польши. Аудит показал, что доля мехового контрафакта достигает 70%. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент управление провело семь контрольных проверок, осмотрев 1785 меховых изделий общей стоимостью больше ста миллионов рублей. Опознавательных знаков не имели 1189 единиц товара и ещё у одиннадцати маркировки были нанесены неправильно — сотрудники Управления сняли с реализации всё. Общая стоимость арестованного меха, по данным ведомства, составила чуть больше 68 миллионов рублей.

За реализацию изделий без маркировки возбуждено пять дел. Суд успел рассмотреть только одно. Согласно его решению, не пометивший шубы индивидуальный предприниматель теряет всю партию - 562 изделия на 32 миллиона рублей — да ещё и платит сверху пять тысяч штрафа.