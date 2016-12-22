МИД России возмутился публикацией украинским послом мемов про «Боярышник». Посол ответил
Министерство иностранных дел России возмутилось тем, что посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров публиковал в соцсетях мемы про «Боярышник» и отравление в Иркутске.
«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?» — написано на официальной странице МИД России в фейсбуке.
В ответ на вопрос российского МИДа Андрей Олефиров заявил в своем твиттере, что его картинки направлены «не против людей, а против власти, которая не может сберечь людей».
Ранее сообщалось, что число жертв отравления «Боярышником» возросло до 72 человек.
Источник: «Газета.Ru»