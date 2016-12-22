За 11 месяцев аэропорт Пулково пропустил 12 миллионов пассажиров

Под конец года в Пулково увеличился пассажирооборот. Как сообщает Fraport AG (один из учредителей управляющей компании аэропорта ВВСС), в ноябре трафик аэропорта Санкт-Петербурга заметно увеличился – на 19,5 процент, до 952 тыс. пассажиров.

Показатель ноября плюсуем к статистике авиаторов за 10 месяцев 2016 года. Как ранее сообщала «Фонтанка», за 10 месяцев Пулково пропустило 11,4 млн пассажиров. Соответственно, по итогам 11 месяцев 2016 года пассажирооборот Пулково составил 12,3 млн человек.

2015 год был не самым удачным для Пулково, когда услугами аэропорта воспользовались 13,4 млн человек. Отставание от 2014 года – 5,3 процента, когда пассажирооборот составил 14,2 млн человек. Статистику в Пулково объяснили сокращением спроса на международные перевозки.

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