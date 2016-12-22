Умолчавший о двойном гражданстве житель Петербурга осужден по уголовному делу и заплатит штраф

Житель Петербурга и гражданин России нарушил закон, умолчав о втором паспорте гражданина Армении. За это он был осужден по 330-й статье УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства)

Решение суда было озвучено еще 29 ноября, однако Прокуратура Петербурга о прецеденте сообщает только 22 декабря. Федеральный закон, обязывающий граждан докладывать о двойном гражданстве, действует с 4 июня 2014 года. Именно с этого дня все россияне, имеющие паспорта гражданина другой страны, должны были в течение 60 дней принести в территориальные органы исполнительной власти письменные уведомления.

Осужденный этого не сделал. Прокуратура Центрального района отправила дело с обвинительным заключением в суд.

Приговор вынес мировой судья судебного участка № 201. Осужденный по уголовной статье должен оплатить штраф в 30 тысяч рублей.