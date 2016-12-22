Росгвардия в Петербурге разогнала «воровскую сходку»

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Петербургу и области, 21 декабря в ресторане одного из бизнес-центров на улице Марата сотрудники СОБР «Гранит» управления и оперативники отдела по борьбе с бандитизмом Управления уголовного розыска ГУ МВД России пресекли попытку встречи активных участников воровского движения.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Петербургу и области, 21 декабря в ресторане одного из бизнес-центров на улице Марата сотрудники СОБР «Гранит» управления и оперативники отдела по борьбе с бандитизмом Управления уголовного розыска ГУ МВД России пресекли попытку встречи активных участников воровского движения.

В ведомстве отмечают, что, по оперативным данным, криминальные авторитеты планировали обсудить вопросы распределения сфер влияния на территории Северной столицы.

Всего в ресторане были задержаны 23 человека, все ранее неоднократно судимые, жители нашего региона. У всех были найдены и изъяты ножи. Некоторые дополняли набор травматическими пистолетами.

«При задержании указанные лица сопротивления сотрудникам спецназа Росгвардии не оказали. Им была предоставлена возможность расплатиться за услуги ресторана», – отметили в пресс-службе.

Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции для проведения оперативно-профилактических мероприятий и установления личности.

По данным «Фонтанки», операция проводилась в ресторане отеля «Коринтия». Тех, у кого при доставлении оказались при себе документы, из отдела отпустили быстро. Остальные дожидались, когда им привезут в полицию удостоверения личности.