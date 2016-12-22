Доктор Лиза: Приговор Карауловой не стыкуется с тем впечатлением, которое она производит

Член СПЧ Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, считает, что приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой) не стыкуется с тем впечатлением, которое она произвела на правозащитников в ходе посещений членами СПЧ СИЗО.

Московский окружной военный суд в четверг назначил 4,5 года колонии общего режима бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), пытавшейся сбежать в запрещенную в РФ группировку «Исламское государство».

Глинка вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым несколько раз посещали Караулову в СИЗО.

«Мы были у нее трижды с Михаилом Александровичем (Федотовым. — Ред.). Впечатление, которое она производит лично, и обвинение, конечно, у нас совершенно не стыкуются. Понятно, что это девочка, которая попала в тяжелейшую ситуацию, она перепутала виртуальную и реальную жизнь», — сказала Глинка РИА Новости.

Она уточнила, что у нее сложное отношение к такому обвинению в таком юном возрасте. «Тюрьма — это не то место, которое исправляет, к сожалению», — отметила Глинка.

«Я предполагаю, что статья у нее не предполагает освобождения по УДО, поэтому здесь надежда на ее адвокатов. Но обвинения, которые ей предъявлены, серьезные, и, видимо, судьи выносили решение, опираясь на доказательную базу, которая была представлена прокуратурой. Очень жаль всех в этой ситуации — и родителей, и ее, что вот так судьба покалечена», — добавила Глинка.