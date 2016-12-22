Двум депутатам вменяют незаконно добытые у «Росгосстраха» миллионы

В Волгограде расследуют уголовное дело о мошенничестве с автостраховками. В афере подозревают народных избранников. Двум депутатам городской думы Волгограда вменяют миллионы незаконно добытых у «Росгосстраха» рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Надувательство страховой компании, по мнению следователей, происходило посредством ООО «Верный выбор», созданным через аффилированных с депутатами лиц. Общество, в авангарде с экспертами и юристами, активно судилось с «Росгосстрахом», требуя денег за фиктивные ДТП, оформленные с помощью европротоколов. Стоимость восстановления виртуальных автомобилей эксперты завышали, а специально обученные юристы оценивали свой труд в 20 тысяч рублей, которые тоже умудрялись взыскивать со страховой.

В итоге предприимчивые истцы, как следует из материалов дела, только за год сумели отсудить у «Росгосстраха» 50 миллионов рублей.

Депутатов уже допросили в статусе обвиняемых, однако вину в мошенничестве они не признают. Ведётся расследование.