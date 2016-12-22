Семь экстремистов из "Таблиги Джамаат" задержали в московском регионе

ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали в четверг в московском регионе семерых участников экстремистского объединения «Таблиги Джамаат», сообщает региональное управление ФСБ РФ.

«На территории московского региона пресечена противоправная деятельность организованной, глубоко законспирированной структуры международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат», — говорится в релизе.

Руководство структурой осуществляли иностранные эмиссары, в ее деятельность были вовлечены и россияне. Членами ячейки «Таблиги Джамаат» использовались «повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам».

Сообщается, что задержанные члены «Таблиги Джамаат» проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания в России исламского халифата. Завербованные участники движения направлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

«Задержаны семь участников религиозной ячейки, в том числе ее руководители. В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о работе», — добавляется в релизе.

Деятельность «Таблиги Джамаат» в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на «нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям».