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22.12.2016 17:44
Год силовика: Как изменилась роль силовых структур в 2016 году?

Год силовика: Как изменилась роль силовых структур в 2016 году?

Можно ли назвать 2016 год в России "Годом силовика"? Полезно ли дружить с представителями силовых ведомств и почему "тревожный чемоданчик" может пригодиться любому и в любой момент? Обсудили роль силовых структур в современной жизни страны в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

На связи со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] известные петербургские бизнесмены Игорь Водопьянов, Максим Левченко и Михаил Фейгельман, а также депутат ЗакСа Максим Резник и ведущий сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Кирилл Титаев рассуждают о роли силовых ведомств, которую они сыграли в жизни страны в уходящем году:

Аудиоподкаст эфира: 

О том, как оценивают работу силовиков в Смольном, обсуждают ли представители власти действия силовых ведомств в "курилках" и почему все, что связано с действиями силовиков, привлекает такое внимание, поговорили с вице-губернатором Петербурга Владимиром Кирилловым:

Аудиоподкаст эфира: 

 

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