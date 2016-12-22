Год силовика: Как изменилась роль силовых структур в 2016 году?
На связи со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] известные петербургские бизнесмены Игорь Водопьянов, Максим Левченко и Михаил Фейгельман, а также депутат ЗакСа Максим Резник и ведущий сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Кирилл Титаев рассуждают о роли силовых ведомств, которую они сыграли в жизни страны в уходящем году:
Аудиоподкаст эфира:
О том, как оценивают работу силовиков в Смольном, обсуждают ли представители власти действия силовых ведомств в "курилках" и почему все, что связано с действиями силовиков, привлекает такое внимание, поговорили с вице-губернатором Петербурга Владимиром Кирилловым:
Аудиоподкаст эфира:
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