Год силовика: Как изменилась роль силовых структур в 2016 году?

22.12.2016 17:44

Можно ли назвать 2016 год в России "Годом силовика"? Полезно ли дружить с представителями силовых ведомств и почему "тревожный чемоданчик" может пригодиться любому и в любой момент? Обсудили роль силовых структур в современной жизни страны в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].