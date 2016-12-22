В Гостином дворе пройдет ярмарка в пользу фонда «Линия жизни»

В Большом Гостином дворе на Перинной линии – в галерее детского творчества благотворительного фонда «Линия жизни» – 23 декабря начнет работу «Рождественская выставка». Она продлится до 14 января 2017 года.

В рамках выставки пройдет ярмарка, на которой за благотворительное пожертвование можно будет приобрести более 50 детских работ (сувениры, детские рисунки, изделия декоративно-прикладного творчества: керамика, бумажная пластика, роспись и резьба по дереву, различные виды художественного текстиля), посвящённых новогодней тематике.

Всего на ярмарку передали свои работы более 25 студий.

Все средства, вырученные от продажи сувениров, буду направлены в фонд «Линия жизни», который оказывает помощь тяжело больным детям и молодым людям до 18 лет.