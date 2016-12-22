Новгородца оштрафовали на родине, а нашли с просроченной лицензией в Петербурге

Розыск новгородца за неоплаченный штраф за пьяную езду в Новгороде закончился благодаря новому штрафу в Петербурге. Мужчина попался с просроченной лицензией на охотничье ружье.

Историю поиска нарушителя 22 декабря рассказали судебные приставы Петербурга. 37-летний житель Новгорода вел на своей малой родине не самую праведную жизнь, в результате чего его поймали за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Вероятно, решив начать жизнь с чистого листа, новгородец поехал искать счастье в Петербург. Правда, штраф он не оплатил.

Тогда по его следам пустились судебные приставы. Не найдя должника по указанным адресу и телефону, они расширили круг поиска на соседний регион. Пока приставы занимались розыском, нарушитель в Петербурге занялся охотой. Правда, тоже не по правилам. У его гладкоствольного ружья ИЖ-27М закончилась лицензия, и это заметили в отделе лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. Так должник попал в базу и был выдан разыскивающим его приставам.

Мужчина оплатил штраф в 30 тысяч рублей в отделе УФССП Петербурга по Красногвардейскому району.