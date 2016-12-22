В Екатеринбурге снова высадили ребенка на сильный мороз - из-за отсутствия справки

В Екатеринбурге произошел третий за два месяца инцидент, когда кондуктор высадил ребенка на мороз, сообщают местные СМИ.

Очередной случай произошел с 14-летним школьником, у которого был при себе действующий проездной, но отсутствовала справка из школы, подтверждающая льготный проезд, в результате чего кондуктор высадила его из автобуса на 30-градусный мороз.

По словам матери школьника, ее сын сел на следующий автобус и благополучно доехал до школы, но женщина возмущена тем, что у ребенка был действующий проездной, который кондуктор отказалась принять.

«Конечно, кондуктор не имеет права высаживать несовершеннолетнего ребенка из-за отсутствия школьной справки. Если есть е-карта с фотографией, то кондуктор не имеет права требовать справку из школы, так как без этой справки ребенку даже не сделают проездной документ», — прокомментировали в Екатеринбургском муниципальном объединении автобусных предприятий.