Суд в Киеве разрешил прокуратуре обыскать администрацию Путина

Печерский районный суд Киева распорядился о предоставлении украинской прокуратуре доступа к администрации президента России для изъятия писем бывшего президента Украины Виктора Януковича. Соответствующее решение было опубликовано в едином госреестре судебных решений Украины.

«Предоставить старшему следователю по особо важным делам главной военной прокуратуры генеральной прокуратуры Украины Приймачку Вадиму Викторовичу, а также представителям компетентных органов Российской Федерации, в которые следователь или прокурор будут обращаться с запросом об оказании международной правовой помощи, возможность временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации, которая находится по адресу: 103132, Российская Федерация, Москва, улица Ильинка, дом 23, с возможностью ознакомиться с оригиналами заявления», — говорится в тексте решения.

Отмечается, что речь идет о письменном обращении Януковича к президенту России Владимиру Путину, в котором он якобы попросил использовать армию России на территории Украины.