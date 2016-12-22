МИД Украины заявил о разработке механизма визового режима с Россией

Министерство иностранных дел Украины анализирует механизм введения визового режима с Россией, приводит телеканал «112 Украина» интервью главы ведомства Павла Климкина в программе «Сніданок з 1+1».

«Во-первых, конечно, должны двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России в Украину. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением и о том, как мы это будем делать, и о временных рамках», — сказал член кабмина Украины.

Также он заявил, что визовый режим — это отношения между цивилизованными странами.

«Реально давайте честно себе скажем: мы ведем войну с Россией на сегодня. Войну причем классическую и гибридную. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, как мы будем в дальнейшем вводить визовый режим», — добавил Климкин.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил ускорить процесс введения визового режима с Россией.