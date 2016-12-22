Nota Bene: День бюрократа

23.12.2016 12:00

Все российские чиновники сегодня должны отметить этот день: 23 декабря 1718 года были учреждены новые органы государственного управления России, так называемые коллегии. Об истории российской бюрократии, а также о допетровских приказах, петровских коллегиях и даже Сталине рассказывает Константин Ранкс.

Государственное управление на Руси существовало и до появления коллегий в 1718 году, однако Петр Первый прекрасно понимал, что система так называемых приказов не могла способствовать развитию страны и реализации его прогрессивных планов.

Проблема приказов была в том, что они не были структурированы — дьяки и подьячие выполняли поручения самые разнообразные, в итоге понять, кто за что отвечал конкретно, не было никакой возможности.

Поэтому какая-то коллегия должна была заниматься строго своим делом — иностранными делами, военными, морскими, расходами бюджета, а другая — доходами, была выделена коммерц-коллегия, а также ревизионная. Имелась коллегия горных дел, промышленности, землепользования — всего двенадцать коллегий, для которых было построено специальное здание на Васильевском острове. Весьма примечательно, что такие важные отрасли как полиция, почта, общественное здравоохранение не удостоились собственных коллегий.

Примечательна система функционирования коллегий. Это симбиоз единоличного и коллективного управления. У каждой коллегии был президент, но свои решения он должен был принимать с согласия членов коллегии простым большинством голосов.

Для того чтобы исключить волокиту и обеспечить законность принятия решений, при каждой коллегии состоял специальный прокурор. Система коллегий при этом опиралась на мощный бюрократический аппарат в виде Канцелярии, которая и готовила материалы для рассмотрения. В Канцелярии главной фигурой был ее секретарь — он отвечал за ведение делопроизводства, определял, какие дела коллегия должна заслушать и вынести решение, готовил справки и следил за исполнением решений.

Получилась весьма специфическая система — несмотря на то, что коллегии подчинялись самому императору, а в президентах сидели его верные соратники — дела обсуждались те, которые считали важными секретари и их помощники. Двенадцать секретарей были куда большей силой, чем двенадцать президентов коллегий, и в чем-то — больше, чем сам император.

Теперь стоит вспомнить, что в новейшей истории именно аппарат и его глава очень часто имели решающее значение в государстве. Когда говорят о вознесении Иосифа Сталина к вершинам власти, то забывают, что он совершил его, став руководителем секретариата партии, и именно будучи главой партийных бюрократов сосредоточил реальную власть в стране.