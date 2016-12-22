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22.12.2016 20:00

Сданы первые дома «Солнечного города» от Setl City

Сданы первые дома «Солнечного города» от Setl City
«Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию первые два дома с паркингами в составе нового жилого микрорайона «Солнечный город», который компания строит в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость».

В непосредственной близости от сданных домов продолжается строительство двух детских садов на 220 мест каждый и общеобразовательной школы на 1375 мест, причем оба садика планируются к вводу в эксплуатацию уже в следующем, 2017-м, году.

В сданных корпусах 2 и 3 разместилось 2372 квартиры с полной чистовой отделкой согласно стандартам Setl City, предусматривающим фактурные обои под окраску, износостойкий ламинат, кафельную плитку в санузлах и полный комплект сантехники. Под каждым домом обустроен встроенно-пристроенный подземный паркинг суммарно на 526 машиномест.

Напомним, что всего в рамках проекта «Солнечный город» на территории 185 га появится около 1,4 млн.кв.м. жилья класса «комфорт», а также 18 многоэтажных паркингов, 11 детских садов, 4 общеобразовательные школы, 2 взрослых и 2 детских поликлиники, 1 спорткомплекс и множество объектов торгово-сервисной инфраструктуры.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City
 


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22.12.2016 20:00

Сданы первые дома «Солнечного города» от Setl City

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