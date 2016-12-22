«СПб Реновация» попросила Полтавченко продлить расселение хрущевок на 10 лет

Компания «СПб Реновация» направила письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой продлить программу развития 22 кварталов города на 10 лет — до 2029 года. Об этом на Рождественском саммите 22 декабря рассказал зампред комитета по строительству Евгений Барановский.

Обращение было направлено в ноябре, подтвердили в «СПб Реновации». Такое же письмо поступило в комитет имущественных отношений.

При этом в «СПб Реновации» называют данный шаг формальностью. Компания договорилась с городом о том, что сроки программы будут продлевать через суд. Это единственный законный механизм, говорят в «СПб Реновации». Иски к комитету имущественных отношений будут поданы в ближайшее время.

К 2019 году, когда истекает срок договора о реновации, компания выполнит программу только на 10%. При этом половина – 11 из 22 – кварталов находятся в так называемой красной зоне. Начать их развитие невозможно из-за отсутствия стартовых пятен для строительства первого дома и запуска процесса расселения хрущевок.

Тем не менее компания выступает против изъятия «красных» кварталов из программы. Она уже предложила Смольному возможные механизмы запуска расселения домов на этих территориях. В комитете по строительству отвечают, что пока не приняли окончательное решение — ждет ли действующую программу сокращение или нет.