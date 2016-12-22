СМИ: Вся лыжная сборная России может быть дисквалифицирована

«Чемпионат.com» со ссылкой на Expressen сообщил, что российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков упоминаются в докладе независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном, о применении допинга.

Expressen со ссылкой на свой источник предполагает, что вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована и не выступит на чемпионате мира в Лахти, который начнется 22 февраля.

Представитель WADA Мэгги Дюрант сообщила, что агентство сейчас изучает вопрос допинг-проб российских лыжников.