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22.12.2016 16:40

СМИ: Вся лыжная сборная России может быть дисквалифицирована

«Чемпионат.com» со ссылкой на Expressen сообщил, что российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков упоминаются в докладе независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном, о применении допинга.

Expressen со ссылкой на свой источник предполагает, что вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована и не выступит на чемпионате мира в Лахти, который начнется 22 февраля.

Представитель WADA Мэгги Дюрант сообщила, что агентство сейчас изучает вопрос допинг-проб российских лыжников.

Источник: «Газета.Ru»


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