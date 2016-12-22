После обысков по делу банка «Советский» к следователю доставлены пятеро

Пять человек доставлены в главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по итогам следственных действий, которые были проведены в четверг, 22 декабря, в рамках уголовного дела о мошенничестве в санируемом банке «Советский».

Как стало известно «Фонтанке», среди доставленных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции бывшие мажоритарии финансового учреждения Владимир Митрушин и Андрей Карпов. По версии следствия, незадолго до введения в банке «Советский» процедуры временного управления менеджментом было выдано несколько крупных кредитов так называемым техническим компаниям, а это может говорить о намеренном выводе денежных активов.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В самом банке «Советский» после публикации «Фонтанки» о прошедших в Петербурге обысках по девяти адресам уточнили, что в подразделениях финучреждения следственных действий не проводилось, но 22 декабря два банковских сотрудника получили повестки прибыть для дачи показаний в качестве свидетелей. При этом в пресс-службе подчеркнули, что уголовное дело возбуждено «по заявлению АО Банк «Советский» в отношении действий бывших основных акционеров банка, относящихся к периоду до санации».

В октябре 2015 года Центробанк ввел в банке «Советский» временную администрацию, мотивировав это выявлением «признаков неустойчивого финансового положения» финансового учреждения. Полномочия всех органов управления банка и его акционеров приостановлены. Проведенная проверка, по данным Banki.ru, выявила, что отрицательный капитал банка оказался почти вдвое меньше объема вкладов (21,4 млрд рублей на 1 октября 2015 года) — чуть более 10 млрд рублей, поэтому регулятор решил, что выгоднее санировать банк, а не отзывать у него лицензию. В качестве санатора в марте 2016 года был выбран Татфондбанк. Однако в начале декабря финансовые проблемы возникли у самого санатора, и ЦБ ввел временную администрацию в Татфондбанке.

Банк «Советский» с головным офисом в Санкт-Петербурге был создан в 1990 году. По данным информационно-аналитической базы СПАРК, мажоритариями банка «Советский» являлись Александр Тепляков, Владимир Митрушин и Андрей Карпов, которые втроем контролировали более 50 процентов акций. В число миноритариев входили Олег Некрасов, Кирилл Ласкин, Олег Николаев, Егор Бабеев, Глеб Шахов, Александр Старовойтов и Анатолий Нестеров.