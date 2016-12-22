Смольный объявил о создании общегородского родительского комитета

Комитет по образованию Петербурга задумал создать общегородской родительский комитет. Новый общественный орган может появиться в Петербурге уже к началу следующего учебного года. Члены комитета станут промежуточным звеном между родителями и чиновниками. Им также будет вменен ряд полномочий.

Об идее создания такого органа 22 декабря сообщает комитет по образованию. Как «Фонтанке» объяснили в ведомстве, общегородской родительский комитет будет носить совещательную функцию. Он нужен для того, чтобы через него родители школьников общались с представителями комитета.

По словам представителя пресс-службы комитета, в организацию смогут войти как инициативные родители, так и уже сформированные общественные объединения. Детали по работе комитета (состав и полномочия) обещают огласить после Нового года, когда будет принято положение.

Не все существующие общественные организации в сфере образования созданию нового органа рады. Так, глава «Родительского комитета Петербурга» Михаил Богданов высказался об идее чиновников словами: «Это печально». По его мнению, такая «чиновничья штука», напрямую связанная с комитетом по образованию, будет лоббировать интересы ведомства.

«Гораздо лучше было бы держать связь с уже существующими организациями, а не создавать новые при себе. Тогда будет эффект. А так, я думаю, что единственной реальной их функцией будет сопровождение чиновничьих инициатив, без реальной обратной связи», – считает Богданов.