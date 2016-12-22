Народная артистка СССР Инна Чурикова попала в больницу с переломом руки, сообщает РИА «Новости».

«Инна Михайловна вчера поскользнулась и сломала руку. Сейчас она находится в 31-й больнице», – заявил директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер.

По его словам, пришлось отменить сегодняшний спектакль «Аквитанская львица», главную роль в котором играет Чурикова.

Варшавер сообщил, что следующий спектакль с участием артистки запланирован на 28 декабря. Как надеются в театре, к этому времени Чурикова будет здорова и сможет выйти на сцену.