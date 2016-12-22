Смольный обещает проблемным застройщикам сложности в привлечении новых дольщиков

Компаниям, в активе которых есть проблемные объекты, будет сложнее получить разрешение на открытие продаж в новых стройках, рассказал на Рождественском саммите 22 декабря зампред комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский.

Комитет по строительству будет пристально рассматривать «каждую букву и цифру» в проектных декларациях «проблемных» застройщиков, рассказал Евгений Барановский. С 1 января ведомство будет выдавать девелоперам заключения о соответствии их проектов 214-му закону о долевом строительстве. По сути, такая бумага разрешает выводить строящиеся дома в продажу.

«Прямой законодательной связи между тем, что у компании есть проблемный объект, и 214-м законом нет. Но как компания, у которой есть проблемные объекты, может получить такое заключение? Для меня это нелогично», – сказал чиновник.

Отметим, что на сегодняшний день в списке девелоперов Петербурга с проблемными стройками, в частности, числятся «Дальпитерстрой», «Л1» и ГК «Город».