«Левада»: Рост цен взволновал россиян больше, чем избрание Трампа

Уходящий 2016 год жители России запомнят как год роста цен и избрания Трампа, выяснил «Левада-центр». Социологи опросили 1600 человек из 48 регионов страны и составили событийную картину последних 12 месяцев.

Избрание Дональда Трампа президентом США для жителей России по значимости почти сравнялось с ростом цен в РФ. Но своя рубашка всё-таки ближе, поэтому о ценах беспокоятся 30% населения, а Трамп с 28% расположился на втором месте в рейтинге и умах россиян. Чуть ниже оказались наши спортсмены, отстраненные от Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио, и сами Игры (23%).

В десятку важнейших событий вошли события в Сирии (22%), гибель детей на Сямозере (20%), арест экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева (18%), посвященные 9 Мая мероприятия (17%), столкновения в Донбассе (15%) и послание президента Владимира Путина Федеральному собранию (15%).

Судьба заполненной беженцами Европы (14%) волнует россиян больше, чем Brexit (7%) и продление санкций (11%). Популярность «Евровидения» (6%) уступила чемпионату Европы по футболу (10%). А значимость Панамского офшорного скандала отметил только 1% россиян.

Опрос проводился 9 – 12 декабря. Таким образом, убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, которое произошло 19 декабря, в список не попало.