Реновация на Ржевке и Нарвской заставе под угрозой срыва

22.12.2016 15:51

В гостях у Дмитрия Синочкина и Антонины Асановой побывал представитель компании "СПб Реновация" Владимир Ефремов, который, в частности, сообщил о том, что по целому ряду адресов программа реновации находится под угрозой срыва. О причинах, по которым реновация продолжает буксовать, говорили в программе "Квадрат".

В компании «СПб Реновация» ожидают, что в ближайшем будущем горожане при поддержке ряда активистов попытаются оспорить проекты планировки кварталов на Ржевке, Нарвской заставе и в Сосновой Поляне. Проблемы с расселением уже возникли и в квартале, ограниченным Лиговским проспектом, Расстанной, Тамбовской и Прилукской улицами. При этом Комитет по строительству Петербурга уже подготовил законопроект, предлагающий принудительно расселять жителей хрущевок и ветхих домов, если 80% собственников квартир уже согласились на переезд. Подробнее о том, что сейчас происходит с программой реновации, и можно ли расселять дома так, чтобы все, и жители, и чиновники, и бизнесмены, остались бы довольны ведущие программы "Квадрат" шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрий Синочкин и корреспондент "Фонтанки" Антонина Асанова поговорили с директором программ компании "СПб Реновация" Владимиром Ефремовым:

Все выпуски программы "Квадрат" доступны в архиве программ интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Аудиоподкаст эфира: