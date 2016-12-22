Куда и за сколько еще можно улететь на Новый год из Петербурга

Уругвай, Тунис, Доминикана: новогодние полеты из Пулково теперь стоят сотни тысяч рублей. «Бедным» остались Париж и Милан.

Самые предусмотрительные путешественники планируют новогодние каникулы чуть ли не за год. 12 месяцев они следят за акциями авиакомпаний и успевают выкупить билеты по выгодным ценам. Кто не успел – тому не повезло. В этом убедилась «Фонтанка», проверив стоимость авиабилетов на международные авиарейсы из Пулково.

За чистоту эксперимента не ручаемся – итоговая стоимость билетов зависит от множества факторов, начиная с выбранных для путешествия дат и количества стыковок. Но даже беглое сканирование – как приговор: за перелеты в дни новогодних каникул некоторым пассажирам придется платить даже не десятки, а сотни тысяч рублей.

Самую удивительную цифру привели эксперты сервиса Aviasales, которые проанализировали новогодние бронирования. Пара из Санкт-Петербурга купила билеты на Мальдивы за 1 млн 070 тысяч рублей. Полетят бизнес-классом авиакомпанией Emirates. В Дубай из Пулково компания из 4 человек согласилась отправиться за 894,1 рублей. Сложно поверить, но это еще по-божески.

В рейтинге «Фонтанки» самым дорогостоящим стал перелет (туда-обратно) из СПб до Мальдонадо. Тем, кто решил посетить город в южной части Уругвая в даты с 30 декабря по 5 января, перелет обойдется в 634 тысячи рублей на одного человека (со стыковками в Риме и Буэнос-Айресе). Самый дешевый билет СПб – Мальдонадо – 164 тысячи рублей.

Справедливости ради стоит отметить, что Уругвай никогда не входил в число самых популярных направлений, а вот полеты к солнцу, морям и океанам в январские каникулы предсказуемо подорожали.

Ранжируем от самых дорогих до дешевых. За перелет в новогодний Монастир (Тунис) авиаперевозчики хотят получить от 43,5 тысячи рублей до 184 тысяч рублей. Родос обойдется от 57 тыс. рублей до 168,7 тыс. рублей. Билет до Пуата-Кана (Доминикана) авиаторы предлагают за 77,5 – 158,3 тыс. рублей. Перелет в Пхукет из Северной столицы на сегодняшний день стоит от 77,1 тыс. рублей до 145 тыс. рублей на одного пассажира.

До Канарских островов (Тенерифе) в это время года перелет стоит 47 – 144 тыс. рублей. До испанской Малаги можно «дешево» добраться за 40 тыс. рублей, дорого – за 95 тыс. рублей. В теплый Дубай пока можно улететь за 69,6 тыс. рублей. Салоники зимой стоят на фоне всего почти копейки – от 39,6 тыс. рублей до 52 тыс. рублей.

Самыми щадящими для бюджета в предстоящие каникулы оказались полеты из Пулково в Европу. Размах цен – от 20 до 40 тыс. рублей. Амстердам – от 23,9 до 31,7 тыс. рублей, Барселона – от 27 до 30 тыс. рублей, Берлин – от 25 до 28 тыс. рублей, Брюссель – от 27,7 до 33,3 тыс. рублей, Будапешт – от 24,8 до 31,7 тыс. рублей, Женева – от 23 до 34 тыс. рублей. Вена и Варшава подорожали до 44 тыс. рублей, но если поторопиться, то удастся купить билеты за 20 тыс. рублей. Пока еще бюджетно можно улететь в Прагу – от 22 тыс. рублей, а вот в Милан – уже за 40 тыс. рублей, в Карловы Вары – 64 – 66 тыс. рублей.

За Новый год в Париже придется заплатить от 26,4 до 56 тыс. рублей. Вечный Рим, если повезет, обойдется в 31 тыс. рублей, не повезет – в 53 тыс. рублей за перелет туда-обратно. Франкфурт-на-Майне – от 33,7 до 49,5 тыс. рублей. Цюрих – от 22 до 63,4 тыс. рублей, Стокгольм – от 23 до 40 тыс. рублей.

Совсем недорого, если сравнивать с Парижем и Миланом, можно улететь в близкие Хельсинки (19,5 тыс. рублей), Ригу (от 18,6 до 27 тыс. рублей) и Таллин (от 17,6 до 35 тыс. рублей).

Полет в Китай (Урумчи и Шанхай) авиаперевозчики оценили почти одинаково: в пределах 55 тыс. рублей дорогой билет, но можно найти перелет и за 38 – 40 тыс. рублей. Сеул подороже – от 62,8 тыс. рублей до 128 тыс. рублей. Бангкок – от 69 до 111 тыс. рублей.

По прогнозу экспертов Aviasales, после новогодних каникул средний чек на билеты в Европу падает более чем на 10 процентов. Италия подешевеет на 3 процента, Франция – на 13 процентов, Австрия – на 23 процента. Тайский чек к весне падает на 8 процентов.

По данным пресс-службы аэропорта Пулково, в 2015 году самыми популярными европейскими направлениями стали Франкфурт-на- Майне, Париж и Мюнхен. Также часто жители Петербурга летали в Дубай. До перемен на международной политической арене бесспорно лидировали курортные направления – Анталья и Хургада.

Катерина Кураева, «Фонтанка.ру»