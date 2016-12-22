Возле «Елизаровской» восстановят прежнее движение автобусов

Прежняя схема движения автобусов в районе станции метро «Елизаровская» будет восстановлена с 31 декабря в связи с открытием станции после капитального ремонта. Об этом сообщает ГКУ «Организатор перевозок».

В связи с открытием «Елизаровской» временный маршрут автобуса № 8Б от станции «Ломоносовская» до «Елизаровской» закрывается. Автобус № 8В от остановки «Троицкое поле» до станции метро «Площадь Александра Невского» также перестает курсировать с 31 декабря.

Кроме того, будет восстановлен прежний маршрут автобуса № 31. Он снова начнет курсировать от конечной остановки «Улица Костюшко» по действующей трассе до улицы Седова, далее по улице Седова, проспекту Елизарова, улице Бабушкина до конечной остановки «Большой Смоленский проспект».

Напомним, станция «Елизаровская» будет доступна для пассажиров с 29 декабря.