Троицкий и Дворцовый мосты закроют из-за фейерверков

Из-за фейерверков в акватории Невы 26 и 30 декабря будет ограничено движение транспорта по Троицкому и Дворцовому мостам. Об этом 22 декабря сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Троицкий и Дворцовый мосты будут недоступны автомобилистам 26 декабря с 21:30 и до окончания движения, информирует «Организатор перевозок». Таким же образом будет прекращено движение 30 декабря. Также в эти дни поменяют свой маршрут автобусы № 7, 10, 24, 46, 49, 191, троллейбусы № 1, 7, 10, 11 и трамвай № 3.

Подробную информацию по маршрутам можно посмотреть на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».