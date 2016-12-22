ЖК OSTROV аккредитован банком «ДельтаКредит»

Банк «ДельтаКредит» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса OSTROV, который строится компанией «Строительный трест» в Петроградском районе на Ремесленной ул., д. 2, лит. А. До конца года минимальная ставка в банке будет составлять 10,9% годовых.

По условиям ипотечной программы банка «ДельтаКредит» минимальная ставка действует при первоначальном взносе от 50%. В случае если первоначальны взнос заемщика составляет от 15% до 50% от стоимости приобретаемой недвижимости, ставка будет равна 11,25% годовых. Данные ставки действуют при условии страхования рисков жизни и здоровья. Максимальный срок кредитования – 25 лет.

ЖК OSTROV

Строительство жилого комплекса OSTROV началось в 2015 году. Комплекс размещается на берегу реки Ждановки, где специально для жителей дома набережная будет превращена в прекрасный бульвар. Жилая площадь будущего дома составит порядка 36 500 кв. метров, число квартир – 404. Помимо жилья, а это в основном двух- и трехкомнатные квартиры, проект предусматривает подземный паркинг на 380 машин и встроенный детский сад на 75 мест. На первых этажах жилого комплекса будут представлены коммерческие помещения площадью от 140 до 358 кв. метров различного назначения и метража: видовой ресторан с выходом на Ждановскую набережную, магазины, офисы, салон красоты и другие востребованные объекты инфраструктуры. В настоящее время на объекте ведется кирпичная кладка стен 5-10 этажа в зависимости от секции. Сдача комплекса запланирована на конец 2017 года.

Справка о компании ЗАО «Строительный трест»

