Депутаты поддержали решение о передаче «Красного Бора» в федеральное ведение

Комиссия петербургского Законодательного собрания по экологии и природопользованию намерена способствовать передаче полигона для утилизации токсичных отходов «Красный Бор» в федеральное ведение.

Как сообщает пресс-служба горпарламента, решение было принято в ходе выездного заседания комиссии на полигоне. Депутаты также подтвердили, что «Красный Бор» должен быть включен в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба. Это позволит получить федеральное финансирование для обеспечения его безопасности, тем более что отходы свозили на полигон не только из Петербурга и Ленобласти. Необходимыми мероприятиями займется межведомственная рабочая группа.

Ранее с инициативой по включению полигона в реестр объектов накопленного вреда выступил комитет по природопользованию. Соответствующее письмо было направлено министру природных ресурсов РФ.

Полигон «Красный Бор» расположен в Тосненском районе Ленобласти и является хранилищем 2 млн токсичных промышленных отходов. В феврале 2016 году стало известно, что Смольный не будет строить завод по переработке отходов на его территории. Опасный объект решено рекультивировать, в комитете по природопользованию обещают завершить работы к 2025 году. Пока что технология переработки отходов не определена.