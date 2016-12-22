Еще одно опасное спиртосодержащее вещество нашли в Иркутске

В Иркутске обнаружили еще одну опасную жидкость, которую употребляют как альтернативу алкогольным напиткам, передает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города.

«Еще один вид спиртосодержащей жидкости, которую приобретают в качестве альтернативы сертифицированному алкоголю, обнаружен в ходе рейдов по выявлению и пресечению продажи спиртосодержащих жидкостей и фальсифицированного алкоголя. Это универсальное средство «Чистый «С». По предварительным данным, эта жидкость не содержит метанол, но несет угрозу для здоровья и жизни человека при употреблении в качестве алкогольного напитка», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что медицинские спиртосодержащие препараты, включая «Валокордин» и «Боярышник», будут продаваться в аптеках по рецептам.