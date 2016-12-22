Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ

Верховная рада исключила из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутата Надежду Савченко, ранее осужденную в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную президентом РФ.

Такое решение в четверг поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В украинской политике разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции «Батькивщина» в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко внефракционный депутат.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что включение Савченко вне квот в состав украинской делегации ПАСЕ якобы способствовало ее освобождению и возвращению на Украину. Однако сейчас, по мнению депутатов, обстоятельства изменились.

«Этими изменениями предлагается исключить пункт 2 постановления, которым Савченко Н.В. была избрана членом постоянной делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ вне квот», — говорится в пояснительной записке к документу. Постановление вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.