Минкультуры расторгло контракт с компанией «СтройСоюз СВ» на строительство новой сцены МДТ

Северо-Западная дирекция Минкультуры расторгла контракт с компанией «СтройСоюз СВ» на строительство новой сцены Малого драматического театра на Звенигородской улице в Петербурге. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта появилось на сайте госзакупок.

Контракт со «СтройСоюзом СВ» стоимостью 2,5 млрд рублей был заключен в декабре 2015 года. В октябре 2016 года дирекция Минкультуры подала иск к генподрядчику с требованием предоставить новую банковскую гарантию исполнения контракта, поскольку у предыдущего гаранта, «Мико-банка», отозвали лицензию. Следующее рассмотрение назначено на 25 января 2016 года.

Всего к «СтройСоюз СВ» в 2016 году подано 19 исков на 46 млн рублей. Так, в частности, компания «Вектор» обратилась в суд с требованием о банкротстве, однако там отказались принимать ее заявление.