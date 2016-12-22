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18:24 22.12.2016
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22.12.2016 14:37

Шойгу заявил об упразднении Спецстроя

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства сообщил об упразднении Спецстроя России, передает ТАСС.

«Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о ликвидации Спецстроя. Однако в Кремле опровергли эти данные.

Источник: «Газета.Ru»


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