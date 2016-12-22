ВС сократил на два месяца срок школьнику, которому дали шесть лет за вступление в «Правый сектор»

Верховный суд России смягчил приговор Кириллу Банецкому, который получил шесть лет и пять месяцев за вступление в ряды запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор».

Военная коллегия суда постановила снизить срок Банецкому на два месяца. На процессе молодой человек заметил, что после отъезда на Украину добровольно вернулся в Россию и раскаивается в содеянном. Банецкий сотрудничал со следствием.

Московский окружной военный суд вынес приговор Банецкому в сентябре 2016 года. В апреле 2015 года ученик 11 класса московской школы сбежал из дома на Украину, где присоединился к националистической организации. Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму, а также участии в незаконном вооруженном формировании.