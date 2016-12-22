Сильнее всех в Деда Мороза верят дети в возрасте 5 лет

22.12.2016 14:20

Пик детской веры в Деда Мороза (или Санта-Клауса) приходится на 5 лет. В этом возрасте в него искренне верят почти 83% детей. Такие данные ученых-психологов были опубликованы в журнале Developmental Science. Откуда берется вера в Деда Мороза? И когда она сходит на нет? Узнали в программе "Чашка Петри".

Расстаемся ли мы с иллюзией о существовании Деда Мороза на самом деле? Или в глубине души продолжаем верить в сказку? Какую роль в психологическом развитии ребенка играет этот персонаж, и почему он нам, всем без исключения, так дорог? Разобраться в этих вопросах в рамках программы "Чашка Петри" нам помогла Ольга Щербакова, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии СПбГУ. Ведущая сегодняшнего выпуска программы – Вера Свиридова:

Аудиоподкаст эфира появится здесь чуть позже.

Все выпуски программы "Чашка Петри" доступны в архиве программ интернет-канала [Фонтанка.Офис].