Девелоперы предложили ограничить подачу поправок в Правила землепользования и застройки

Застройщики предложили вице-губернатору Петербурга Игорю Албину ограничить подачу заявок на корректировку Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в следующем году. Это позволит утвердить документ с новыми градрегламентами для центра города как можно скорее, рассказал на Рождественском саммите 22 декабря председатель совета директоров "Группы ЛСР" Александр Вахмистров.

Поправки в ПЗЗ обсуждались на встрече крупнейших застройщиков города с вице-губернатором 21 декабря, рассказал Александр Вахмистров. По его словам, на мероприятии присутствовало около десятка девелоперов.

Из-за изменения законодательства с 15 января в охранных зонах перестанут действовать градрегламенты. Компании не смогут получать градпланы и разрешения на строительство и реконструкцию. Снять запреты должны поправки в ПЗЗ.

При этом процедура утверждения документа включает публичные слушания и внесение предложений от граждан и компаний. Ускорить эту процедуру как раз и стараются девелоперы. Пока принять новые ПЗЗ планируют в июле. "Мы хотели бы успеть пораньше", – рассказал Александр Вахмистров.