По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске задержаны 13 человек

В рамках расследования массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске задержаны 13 человек, сообщили «Интерфаксу» в Ленинском районном суде города.

Четыре ходатайства об избрании меры пресечения задержанным будут рассмотрены судом в четверг, 22 декабря, рассказала представитель суда. Решение об избрании меры пресечения еще семи задержанным, добавила она, будет принято в пятницу, еще двум — в субботу.

Задержанным предъявлено обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что подозреваемыми по делу о массовом отравлении в Иркутске проходят продавцы, владельцы торговых точек, а также производители спиртосодержащих жидкостей.

В Иркутске в середине декабря произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. От отравления умерли, по данным на 22 декабря, 72 человека. Погибшие употребляли концентрат для ванн «Боярышник», содержащий метиловый спирт вместо этилового, указанного на этикетке.

Из-за массового отравления в Иркутске и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Расследованием дела об отравлении занимается Центральный аппарат Следственного комитета.