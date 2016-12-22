Гендиректор «Ювентуса»: Переговоры с «Зенитом» по Витселю зашли в тупик

В переговорах между «Зенитом» и «Ювентусом» по трансферу полузащитника Акселя Витселя возникли трудности. Об этом заявил генеральный директор итальянской команды Беппе Маротта.

«В настоящее время переговоры зашли в тупик. Срок его контракта истекает в июне, и у нас есть пять месяцев. Так что оценка примерно такая – 1 миллион евро за месяц игры или что-то около того», – цитирует Маротту Football Italia.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Напомним, клубы уже вели переговоры об этом переходе летом, но в самый последний момент "Зенит" отказался продавать Витселя. В июне 2017 года у полузащитника заканчивается контракт с питерской командой. В текущем сезоне бельгиец сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.