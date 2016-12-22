Принудительный выкуп квартир в хрущевках не распространят на действующую программу реновации

Комитет по строительству Петербурга подготовил законопроект, предлагающий принудительно расселять жителей хрущевок и ветхих домов, если 80% собственников квартир уже согласились на переезд. Скорее всего, норма может заработать после окончания действующей программы в 2019 году, рассказал на Рождественском саммите 22 декабря Евгений Барановский, зампред комитета.

Предложение о принудительном расселении было озвучено 1 ноября. Реновация кварталов в Сосновой Поляне и Колпино уже сильно затормозилась из-за выкупа последних квартир, владельцы которых требовали выплатить десятки миллионов за ветхое жильё, ранее рассказывали в "СПб Реновации".

Однако депутаты ЗакСа не поддержали инициативу Смольного по принудительному выселению, рассказал Евгений Барановский. Поэтому, скорее всего, если законопроект будет принят, он заработает для следующей программы.