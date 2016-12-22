Принудительный выкуп квартир в хрущевках не распространят на действующую программу реновации

Еще
18:24 22.12.2016
Пришлите свою новость!
18:16
IKEA выплатит $50 млн компенсации за смерть детей от комодов
18:09
«Зенит» сыграет с ЦСКА 4 марта в Москве
18:09
Доктор Лиза: Приговор Карауловой не стыкуется с тем впечатлением, которое она производит
18:07
Лукашенко подарил Кучме петуха
17:55
В Гостином дворе пройдет ярмарка в пользу фонда «Линия жизни»
17:52
Лабораторная диагностика для детской больницы Петербурга оказалась непозволительной роскошью
17:49
Двум депутатам вменяют незаконно добытые у «Росгосстраха» миллионы
17:44
Год силовика: Как изменилась роль силовых структур в 2016 году?
17:40
Семь экстремистов из "Таблиги Джамаат" задержали в московском регионе
17:32
Новгородца оштрафовали на родине, а нашли с просроченной лицензией в Петербурге
17:25
Двух фигурантов дела о "Боярышнике" в Иркутске отправили под домашний арест
17:18
В Петербурге отправили под домашний арест предполагаемых «черных банкиров»
17:11
В Екатеринбурге снова высадили ребенка на сильный мороз - из-за отсутствия справки
17:08
Сотни театральных деятелей России выступили против очередного "объединения"
17:04
Суд в Киеве разрешил прокуратуре обыскать администрацию Путина
16:55
МИД Украины заявил о разработке механизма визового режима с Россией
16:47
«Невский экспресс» опаздывает в Петербург на 2 часа из-за сломанного локомотива
16:43
«СПб Реновация» попросила Полтавченко продлить расселение хрущевок на 10 лет
16:40
СМИ: Вся лыжная сборная России может быть дисквалифицирована
16:29
После обысков по делу банка «Советский» к следователю доставлены пятеро
16:28
Смольный объявил о создании общегородского родительского комитета
16:24
В Финляндии подорожал лосось
16:21
Инна Чурикова попала в больницу с переломом руки
16:13
Джоан Роулинг пишет две новые книги
16:08
Смольный обещает проблемным застройщикам сложности в привлечении новых дольщиков
16:00
«Левада»: Рост цен взволновал россиян больше, чем избрание Трампа
15:57
Бывшая студентка Караулова получила 4,5 года колонии по делу о попытке бегства в ИГИЛ
15:46
СМИ: 22-летний датский защитник может продолжить карьеру в «Зените»
15:40
В центре Петербурге появится первая велодорожка — вдоль Фонтанки
15:31
Возле «Елизаровской» восстановят прежнее движение автобусов
15:19
Троицкий и Дворцовый мосты закроют из-за фейерверков
15:09
Пациенты 23-й больницы: Нацгвардия хочет "отжать" нашу клинику
15:07
Депутаты поддержали решение о передаче «Красного Бора» в федеральное ведение
15:02
Еще одно опасное спиртосодержащее вещество нашли в Иркутске
15:00
Внук Сталина Евгений Джугашвили скончался в Москве
14:49
Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ
14:42
Минкультуры расторгло контракт с компанией «СтройСоюз СВ» на строительство новой сцены МДТ
14:39
Вице-премьер Хлопонин: Валокордин и боярышник будут продаваться по рецепту
14:37
Шойгу заявил об упразднении Спецстроя
14:27
ВС сократил на два месяца срок школьнику, которому дали шесть лет за вступление в «Правый сектор»
14:17
Студенты ГИТИСа взбунтовались против объединения факультетов
14:09
Девелоперы предложили ограничить подачу поправок в Правила землепользования и застройки
14:04
Пытавшуюся сбежать в ИГИЛ экс-студентку Иванову (Караулову) суд признал виновной
13:56
По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске задержаны 13 человек
13:51
Эрмитаж проведет выставку туфель Маноло Бланика
13:47
Гендиректор «Ювентуса»: Переговоры с «Зенитом» по Витселю зашли в тупик
13:44
Россия стала в полтора раза чаще поднимать истребители для охраны границы
13:42
ЮИТ получил разрешение на строительство третьей очереди ЖК в Пушкине
13:41
Принудительный выкуп квартир в хрущевках не распространят на действующую программу реновации
13:37
СК квалифицирует гибель рабочего на Богатырском как смерть по неосторожности
13:32
Россия заплатит $125 млн по долгу СССР перед Югославией
13:30
«ДП»: Петербуржцы переплачивают за авиабилеты до 28%
13:28
Госстройнадзор: Застройщики стали чаще переносить сроки сдачи домов
13:21
Полиция проводит обыски по делу банка «Советский» по всей России
13:20
В Минздраве напомнили о бабушках из-за требования поднять цены на «Боярышник»
13:15
В Госдуму внесен законопроект о защите произведений искусства от вандализма
13:12
СК разбирается с заявлением жительницы Рязани о том, что у нее отняли почку
13:07
В Петербург этапируют мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над сыном
13:03
В тоннеле на Канонерском грузовик таранил машины и рабочих
12:57
В доме на Ленинском отключили людей от света «по ошибке»
12:54
"Квадрат": Высчитан средний чек по ипотеке в России
12:47
Путин: Доля современного вооружения в российской ядерной триаде составляет 60%
12:38
За репост видео с ребенком воспитательницу детсада отправили в колонию
12:35
В Александринке пройдёт благотворительная кукольная мистерия «Царь Эдип»
12:30
«ДП»: Перекупщики парализовали продажу торговых мест в Петербурге
12:29
Путин приехал проститься с убитым в Анкаре послом РФ Карловым
12:20
В Металлострое появилось граффити спецназовца, погибшего при боях за Пальмиру
12:15
В заброшенном доме на Ивана Черных обнаружили труп в двух куртках
12:10
МВД Карелии не стало возбуждать дело на Дадина за избиение сокамерника
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
22.12.2016 13:41

Принудительный выкуп квартир в хрущевках не распространят на действующую программу реновации

Комитет по строительству Петербурга подготовил законопроект, предлагающий принудительно расселять жителей хрущевок и ветхих домов, если 80% собственников квартир уже согласились на переезд. Скорее всего, норма может заработать после окончания действующей программы в 2019 году, рассказал на Рождественском саммите 22 декабря Евгений Барановский, зампред комитета.

Предложение о принудительном расселении было озвучено 1 ноября. Реновация кварталов в Сосновой Поляне и Колпино уже сильно затормозилась из-за выкупа последних квартир, владельцы которых требовали выплатить десятки миллионов за ветхое жильё, ранее рассказывали в "СПб Реновации".

Однако депутаты ЗакСа не поддержали инициативу Смольного по принудительному выселению, рассказал Евгений Барановский. Поэтому, скорее всего, если законопроект будет принят, он заработает для следующей программы.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20

СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом

С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00

В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus

В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00

«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой

Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный объявил о создании общегородского родительского комитета
В центре Петербурге появится первая велодорожка — вдоль Фонтанки
Возле «Елизаровской» восстановят прежнее движение автобусов
Троицкий и Дворцовый мосты закроют из-за фейерверков
Депутаты поддержали решение о передаче «Красного Бора» в федеральное ведение
Минкультуры расторгло контракт с компанией «СтройСоюз СВ» на строительство новой сцены МДТ
Девелоперы предложили ограничить подачу поправок в Правила землепользования и застройки
Принудительный выкуп квартир в хрущевках не распространят на действующую программу реновации
Госстройнадзор: Застройщики стали чаще переносить сроки сдачи домов
В Металлострое появилось граффити спецназовца, погибшего при боях за Пальмиру
Какой будет оплата проезда в 2017 году
Меценаты Петербурга показали Албину дорогой подарок
Почём купилась ёлочка
Кабельный год от «Ленэнерго»
Кто может парковаться в Петербурге бесплатно
“Славянка” добилась от Смольного озадаченного лица
Почему вместо памятника Бродскому установят монумент Дудину
За порванного тигром двух здоровых дают
Куда мы катимся: петербургские катки, исторические и современные
Как генерал генерала из новых "Крестов" изгонял
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Реновация на Ржевке и Нарвской заставе под угрозой срыва

Викторина «Фонтанки»: Здравствуй, Ваня!

фото с сайта vk.com

Число пострадавших при взрыве у «Коломенской» выросло до четырех

«Фонтанка» показывает видео конфликта со стрельбой в ресторане «Капулетти»

«Республика котов» готова открыть «границы»

Неисправность оборудования метро вызвала коллапс на синей ветке

Новости компаний
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20
СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом
С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00
В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus
В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
«Русская рыбалка»
13.12.2016 15:10
Впервые «Русская рыбалка» на Крестовском работает в новогоднюю ночь
Легендарный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове в 2016 году реконструировали – поменяли все вплоть до бревнышка, зажгли камин в центре зала, сделали детскую комнату – и теперь он готов принять дорогих гостей в новогоднюю ночь с большим комфортом.
ЖК «Образцовый квартал 2»
09.12.2016 17:01
Закончены строительно-монтажные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
Фотобанк Lori
07.12.2016 18:06
В мир волшебства на поезде: «РЖД Тур» приглашает в гости к Снегурочке
На высоком волжском берегу, в сказочном тереме с резными наличниками, живет внучка Деда Мороза – красавица Снегурочка. Вести хозяйство ей помогают домовые и кот Баюн.
«Победа»
06.12.2016 11:10
Лоукостер «Победа» начал перевозить пятый миллион пассажиров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») перевезла с начала этого года уже четыре миллиона человек. Юбилейным оказался пассажир, летевший из петербургского аэропорта «Пулково» в Ростов-на-Дону.
Tele2
06.12.2016 10:55
От Mini до Maxi – Tele2 расширила линейку фирменных смартфонов
Tele2 начинает продажи смартфонов Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Новые девайсы отличаются от предыдущих моделей – Tele2 Mini и Tele2 Midi – увеличенной диагональю экрана (5 дюймов).
«МегаФон»
06.12.2016 10:38
Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум
Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.