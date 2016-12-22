ЮИТ получил разрешение на строительство третьей очереди ЖК в Пушкине

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на строительство третьей очереди жилого комплекса INKERI. Пятиэтажный комплекс возводится в Пушкине, в историческом районе София.

Третья очередь будет состоять из 4 домов, в которых предусмотрено 245 квартир общей площадью 10,5 тысячи кв. м. Всего в рамках проекта планируется построить 130 тысяч кв. м жилья (3 тысячи квартир), – сообщает пресс-служба компании в четверг, 22 декабря.

Первая очередь комплекса была сдана в сентябре этого года. Вторую очередь планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2017 года.