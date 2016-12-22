СК квалифицирует гибель рабочего на Богатырском как смерть по неосторожности

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке в Приморском районе, сообщает 22 декабря Следственный комитет Петербурга.

«Фонтанка» ранее писала, что 20 декабря на Богатырском проспекте при падении с третьего этажа погиб рабочий. СК Петербурга по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование продолжается.