Новостройки - 2017: семь раз подумай, один построй

Еще
18:32 22.12.2016
Пришлите свою новость!
18:29
Умолчавший о двойном гражданстве житель Петербурга осужден по уголовному делу и заплатит штраф
18:22
В Саратовской области родившая от 12-летнего мальчика созналась в совращении
18:16
IKEA выплатит $50 млн компенсации за смерть детей от комодов
18:09
«Зенит» сыграет с ЦСКА 4 марта в Москве
18:09
Доктор Лиза: Приговор Карауловой не стыкуется с тем впечатлением, которое она производит
18:07
Лукашенко подарил Кучме петуха
17:55
В Гостином дворе пройдет ярмарка в пользу фонда «Линия жизни»
17:52
Лабораторная диагностика для детской больницы Петербурга оказалась непозволительной роскошью
17:49
Двум депутатам вменяют незаконно добытые у «Росгосстраха» миллионы
17:44
Год силовика: Как изменилась роль силовых структур в 2016 году?
17:40
Семь экстремистов из "Таблиги Джамаат" задержали в московском регионе
17:32
Новгородца оштрафовали на родине, а нашли с просроченной лицензией в Петербурге
17:25
Двух фигурантов дела о "Боярышнике" в Иркутске отправили под домашний арест
17:18
В Петербурге отправили под домашний арест предполагаемых «черных банкиров»
17:11
В Екатеринбурге снова высадили ребенка на сильный мороз - из-за отсутствия справки
17:08
Сотни театральных деятелей России выступили против очередного "объединения"
17:04
Суд в Киеве разрешил прокуратуре обыскать администрацию Путина
16:55
МИД Украины заявил о разработке механизма визового режима с Россией
16:47
«Невский экспресс» опаздывает в Петербург на 2 часа из-за сломанного локомотива
16:43
«СПб Реновация» попросила Полтавченко продлить расселение хрущевок на 10 лет
16:40
СМИ: Вся лыжная сборная России может быть дисквалифицирована
16:29
После обысков по делу банка «Советский» к следователю доставлены пятеро
16:28
Смольный объявил о создании общегородского родительского комитета
16:24
В Финляндии подорожал лосось
16:21
Инна Чурикова попала в больницу с переломом руки
16:13
Джоан Роулинг пишет две новые книги
16:08
Смольный обещает проблемным застройщикам сложности в привлечении новых дольщиков
16:00
«Левада»: Рост цен взволновал россиян больше, чем избрание Трампа
15:57
Бывшая студентка Караулова получила 4,5 года колонии по делу о попытке бегства в ИГИЛ
15:46
СМИ: 22-летний датский защитник может продолжить карьеру в «Зените»
15:40
В центре Петербурге появится первая велодорожка — вдоль Фонтанки
15:31
Возле «Елизаровской» восстановят прежнее движение автобусов
15:19
Троицкий и Дворцовый мосты закроют из-за фейерверков
15:09
Пациенты 23-й больницы: Нацгвардия хочет "отжать" нашу клинику
15:07
Депутаты поддержали решение о передаче «Красного Бора» в федеральное ведение
15:02
Еще одно опасное спиртосодержащее вещество нашли в Иркутске
15:00
Внук Сталина Евгений Джугашвили скончался в Москве
14:49
Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ
14:42
Минкультуры расторгло контракт с компанией «СтройСоюз СВ» на строительство новой сцены МДТ
14:39
Вице-премьер Хлопонин: Валокордин и боярышник будут продаваться по рецепту
14:37
Шойгу заявил об упразднении Спецстроя
14:27
ВС сократил на два месяца срок школьнику, которому дали шесть лет за вступление в «Правый сектор»
14:17
Студенты ГИТИСа взбунтовались против объединения факультетов
14:09
Девелоперы предложили ограничить подачу поправок в Правила землепользования и застройки
14:04
Пытавшуюся сбежать в ИГИЛ экс-студентку Иванову (Караулову) суд признал виновной
13:56
По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске задержаны 13 человек
13:51
Эрмитаж проведет выставку туфель Маноло Бланика
13:47
Гендиректор «Ювентуса»: Переговоры с «Зенитом» по Витселю зашли в тупик
13:44
Россия стала в полтора раза чаще поднимать истребители для охраны границы
13:42
ЮИТ получил разрешение на строительство третьей очереди ЖК в Пушкине
13:41
Принудительный выкуп квартир в хрущевках не распространят на действующую программу реновации
13:37
СК квалифицирует гибель рабочего на Богатырском как смерть по неосторожности
13:32
Россия заплатит $125 млн по долгу СССР перед Югославией
13:30
«ДП»: Петербуржцы переплачивают за авиабилеты до 28%
13:28
Госстройнадзор: Застройщики стали чаще переносить сроки сдачи домов
13:21
Полиция проводит обыски по делу банка «Советский» по всей России
13:20
В Минздраве напомнили о бабушках из-за требования поднять цены на «Боярышник»
13:15
В Госдуму внесен законопроект о защите произведений искусства от вандализма
13:12
СК разбирается с заявлением жительницы Рязани о том, что у нее отняли почку
13:07
В Петербург этапируют мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над сыном
13:03
В тоннеле на Канонерском грузовик таранил машины и рабочих
12:57
В доме на Ленинском отключили людей от света «по ошибке»
12:54
"Квадрат": Высчитан средний чек по ипотеке в России
12:47
Путин: Доля современного вооружения в российской ядерной триаде составляет 60%
12:38
За репост видео с ребенком воспитательницу детсада отправили в колонию
12:35
В Александринке пройдёт благотворительная кукольная мистерия «Царь Эдип»
12:30
«ДП»: Перекупщики парализовали продажу торговых мест в Петербурге
12:29
Путин приехал проститься с убитым в Анкаре послом РФ Карловым
12:20
В Металлострое появилось граффити спецназовца, погибшего при боях за Пальмиру
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
22.12.2016 13:38
0 Комментариев

Новостройки - 2017: семь раз подумай, один построй

Покупатели недвижимости в Петербурге не почувствуют, что следующий год будет трудным для рынка: готовятся новые проекты в интересных локациях, сдаются комплексы в разных районах города и области.
Новостройки - 2017: семь раз подумай, один построй
Сергей Коньков/ДП

По прогнозам чиновников, в 2016 году петербургские застройщики должны были сдать 2,9 миллиона квадратных метров жилья. Между тем за одиннадцать месяцев текущего года в Петербурге было введено в эксплуатацию порядка двух миллионов «квадратов». Учитывая, что в декабре традиционно вводится примерно 600 тысяч квадратных метров, плановые показатели в этом году вряд ли будут достигнуты. В Ленобласти из запланированных 1,7 миллиона квадратных метров жилья с января по ноябрь было сдано 1,4 миллиона.

Большинство застройщиков оценивает уходящий год достаточно оптимистично. Генеральный директор Группы компаний «Эталон» Вячеслав Заренков назвал его хорошим. Компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») вывела на рынок масштабный жилой квартал «Галактика», сдала современную школу в составе ЖК «Ласточкино гнездо», завершила строительство одного из самых масштабных проектов комплексного освоения территории в Центральном районе Санкт-Петербурга – ЖК «Царская столица». В декабре было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 4 корпуса ЖК «Московские ворота». В течение года ГК «Эталон» были приобретены права на 7 девелоперских проектов в Москве и Петербурге общей реализуемой площадью 586 тыс. кв. м. Кроме того, в 2016 году ГК «Эталон» заключила четыре договора генерального подряда на строительство крупных проектов в рамках реализуемой программы по развитию направления внешнего заказа жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Москве.

Компания «Норманн» ввела третью очередь объекта «Ижора-Парк», первую очередь объекта «Три апельсина» и на днях получила разрешение на ввод первой очереди ЖК «Десяткино». Всего сдано 1847 квартир, что можно считать рекордом застройщика.

Setl City уже ввела в эксплуатацию за 2016 год ЖК «Тhe Residence», два корпуса в ЖК «ЗимаЛето», один корпус в квартале «Лондон» в рамках проекта «Семь столиц», а также завершила проекты ЖК «Riverside» (жилая часть) и ЖК «More». И готовится к вводу еще нескольких объектов.

ЮИТ в Санкт-Петербурге ввел в эксплуатацию в трех жилых комплексах свыше 80 тыс. кв. м. жилья (1,5 тыс. квартир). Сдана первая очередь в жилом комплексе комфорткласса «Новоорловский» (и недавно выведена в продажу третья очередь). В 5-этажном комплексе INKERI в Пушкине сдана первая очередь (9 домов), в ближайшее время будет запущена в продажу третья очередь. Введен в эксплуатацию также комплекс «ТОЙВЕ» около метро «Новочеркасская».

В уходящем году застройщики Петербурга и Ленобласти продали больше жилья, чем построили. По данным «Петербургской недвижимости», за год будет продано около 4 млн кв. метров на первичном рынке, это порядка 93,5 тысячи квартир. Для сравнения: за весь 2015 год застройщикам удалось продать 86,8 тысячи квартир общей площадью 3,78 млн кв. метров. Например, в «ЛСР. Недвижимость Северо-Запад» за девять месяцев 2016 года объем новых заключенных контрактов в Петербурге показал уверенную динамику, увеличившись на 27 % в натуральном выражении и на 16 % в рублевом выражении. Компания открыла продажи в двух масштабных проектах «Цивилизация» и «Цветной город», а также в жилых комплексах «Калейдоскоп» и «Новая Охта. На речке». В жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге объемы продаж выросли почти в два раза к уровню прошлого года. Рост продаж эксперты связывают с действием программы господдержки ипотеки.

Работа с препятствиями

Если сравнивать с показателями 2015 года, уходящий 2016 стал для строителей достаточно успешным. Тем не менее, произошли изменения в законодательстве, которые могут повлиять на развитие рынка. Летом в Петербурге вступили в силу новые Правила землепользования и застройки, которые содержат более жесткие нормативы по высотности и плотности застройки. Кроме того, утверждение нового Генерального плана города на 2019-2043 годы приведет к пересмотру проектов планировки территорий, что может повлиять на объекты, по которым еще не получено разрешение на строительство.

«Главная трудность – отсутствие четких, понятных правил игры в градостроительной сфере. Постоянно меняющиеся законодательные и нормативные акты не дают строителям работать в намеченном русле, опираясь на прошлый опыт. Нововведения, затрагивающие проект на середине его строительного цикла, не могут влиять на него положительно. Строительной отрасли нужна реальная поддержка государства», – говорит Вячеслав Заренков.

Сейчас предложение строящегося жилья не растет такими темпами, как раньше. Логично, что девелоперы выводят новые очереди тогда, когда это актуально. Некоторые компании заявили о переносе сроков сдачи объектов. С подобным заявлением выступила компания «Норманн», хотя застройщик держится очень уверенно. Темпы ввода жилья у компании такие, что опережают темпы продаж.

Стабильный год

«Пессимистичные прогнозы по рынку на 2017 год, связанные с экономической ситуацией, вряд ли сбудутся. Жилье является базовой потребностью, которую всегда нужно будет удовлетворять, да и жизненные стереотипы меняются: молодежь сегодня хочет жить отдельно. Поэтому падения спроса и серьезных колебаний цен на недвижимость мы не ожидаем», – говорит директор Управления стратегического маркетинга и исследований рынка Холдинга RBI (входят RBI и «Северный город») Вера Сережина. Она также добавила, что на 2017 год у компании намечен ввод двух объектов. Это первый этап проекта Ultra City (Пригородный пр., 4), включающий два жилых корпуса и детский сад, а также «Дом у Елагина острова» (Липовая аллея, 15).

Компания ЮИТ в Санкт-Петербурге недавно завершила сделку по приобретению земельного участка площадью 2,4 га недалеко от станции метро «Черная речка» (на Студенческой улице). «Мы планируем построить здесь комплекс комфорткласса площадью около 40 тыс. кв. м жилых и коммерческих помещений, с детским садом и паркингом. Таким образом, мы наглядно иллюстрируем серьезность намерений и далее развивать деятельность ЮИТ в Петербурге. Не ограничиваясь покупкой лишь этого объекта, мы продолжаем активный поиск на рынке участков, планируя приобрести в следующем году еще несколько участков», – рассказала директор по маркетингу и продажам компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Екатерина Гуртовая. ЮИТ в 2017 году введет в эксплуатацию, как и планировал, вторую очередь комплекса «Новоорловский», крупный элитный жилой комплекс «Смольный проспект» и комплекс бизнес-класса Fjord на Васильевском острове.

В следующем году готовится к вводу новых объектов и компания «Норманн». «Мы достигли хороших показателей введенных 77 тысяч квадратных метров в этом году и планируем в следующем году вводить примерно такой же метраж в последующих очередях наших жилых комплексов. Кроме того, мы завершаем подготовку трех новых проектов, о которых объявим в 17 году», – добавил председатель совета директоров строительной компании «Норманн» Виктор Сеппенен.

Ожидать новых рекордов по вводу жилья в Петербурге и пригородах в 2017 году не приходится. Но они и не нужны. По мнению Вячеслава Заренкова, в нынешних условиях гнаться за количественным показателем сдачи квадратных метров неправильно. Нужно остро чувствовать рынок, и сдавать столько, сколько он требует. При этом уделять внимание качеству продукта, постоянно его совершенствуя. «В начале года мы оценили ситуацию на рынке и собственные ресурсы и в соответствии с ними скорректировали план развития, поставили цели, которые в итоге были достигнуты. В середине года я вернулся к оперативному управлению, и совместно с советом директоров мы разработали новую стратегию развития компании на ближайшие 5 лет, а также конкретную программу по ее реализации», – рассказал Вячеслав Заренков. Он также добавил, что у ГК «Эталон» огромный опыт в реализации крупных, сложных проектов даже в экономически нестабильные, кризисные годы. Все свои объекты компания сдает в соответствии с заявленными сроками.

Хуже не будет

Отечественный строительный рынок никогда не был простым, но опытные застройщики уже научились работать в условиях неопределенности. По словам Юлии Ружицкой, коммерческого директора «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», крупные девелоперы с большой историей, пережившие разные этапы жизни нашей страны, всегда готовы к сложностям и стараются идти на шаг вперед, предлагая покупателям такие жилые комплексы, квартиры в которых точно будут востребованы. «Группа ЛСР» всегда внимательно подходит к изучению спроса на объекты, предпочтения клиентов, улучшает качество объекты, сервис и многое другое, что особенно важно, чтобы оставаться лидером рынка. Хорошо и в полной мере выполнять все свои обязательства – это наша работа, которая всегда должна быть выполнена на максимально высоком уровне», – добавила эксперт.

Что касается прогнозов на 2017-й год, то одна из основных тенденций – рост спроса с одновременным сокращением предложения на первичном рынке. По словам Юлии Ружицкой, спрос на качественные объекты по разумным ценам остается и будет оставаться стабильным. «Для многих жителей не только нашего города, но и всей страны, решение жилищного вопроса остается очень важным. Поэтому крупные и надежные девелоперы будут продолжать строить и выводить на рынок новые проекты. А вот средним и малым компаниям нужно будет внимательно оценить свои объекты и их перспективы», – считает она.

В свою очередь Екатерина Гуртовая добавляет, что предложение на первичном рынке уже начинает сокращаться: «Уже сейчас идет динамичное «вымывание» на рынке предложения в наиболее качественных и удачных объектах, которые строятся надежными и профессиональными застройщиками и имеют не очень отдаленные сроки сдачи. Количество выводимых на рынок новых объектов снизилось в 2016 году и, соответственно, сокращается широта возможностей выбора квартир в представленных на рынке объектах».

Екатерина Дмитриева, для «Фонтанки.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
22.12.2016 15:12

ЖК OSTROV аккредитован банком «ДельтаКредит»

Банк «ДельтаКредит» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса OSTROV, который строится компанией «Строительный трест» в Петроградском районе на Ремесленной ул., д. 2, лит. А. До конца года минимальная ставка в банке будет составлять 10,9% годовых.
INKERI
22.12.2016 12:37

ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
«Ленстройтрест»
22.12.2016 11:31

Новогодние квесты стали приятным сюрпризом для покупателей квартир в Юттери и Янила Кантри

Жители голландского квартала Янила Кантри и малоэтажного финского городка Юттери на собственном опыте узнали, чем может обернуться нарушение Правил небесного движения. Транспортное происшествие, в котором пострадал Дед Мороз, стало завязкой сюжета новогодних квестов
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«СПб Реновация» попросила Полтавченко продлить расселение хрущевок на 10 лет
Смольный обещает проблемным застройщикам сложности в привлечении новых дольщиков
Девелоперы предложили ограничить подачу поправок в Правила землепользования и застройки
ЮИТ получил разрешение на строительство третьей очереди ЖК в Пушкине
Принудительный выкуп квартир в хрущевках не распространят на действующую программу реновации
Госстройнадзор: Застройщики стали чаще переносить сроки сдачи домов
«Строительный трест» ввел в эксплуатацию дом в жилом квартале в Ломоносовском районе
Завод «Бавария» на Петровском острове застроит «Группа ЛСР»
Смольный отказался от сноса самостроя на Горной, 22, в Коломягах
В Петербурге и пригородах введут в продажу 3,5 млн кв. м жилья
Реновация на Ржевке и Нарвской заставе под угрозой срыва
Новостройки - 2017: семь раз подумай, один построй
Как спасти Славянку от транспортного коллапса
Проект «На Царскосельских холмах» уверенно развивается
Только бизнес, ничего лишнего
Чем "дышит" рынок жилья в конце 2016 года
Застройщики предпочитают «усадьбы»
Центр Петербурга: полгода без права на строительство
Почему строителям и Смольному никак не договориться
Новый урбанизм приходит в Петербург
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Реновация на Ржевке и Нарвской заставе под угрозой срыва

Викторина «Фонтанки»: Здравствуй, Ваня!

фото с сайта vk.com

Число пострадавших при взрыве у «Коломенской» выросло до четырех

«Фонтанка» показывает видео конфликта со стрельбой в ресторане «Капулетти»

«Республика котов» готова открыть «границы»

Неисправность оборудования метро вызвала коллапс на синей ветке

Новости компаний
22.12.2016 15:12
ЖК OSTROV аккредитован банком «ДельтаКредит»
Банк «ДельтаКредит» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса OSTROV, который строится компанией «Строительный трест» в Петроградском районе на Ремесленной ул., д. 2, лит. А. До конца года минимальная ставка в банке будет составлять 10,9% годовых.
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
«Ленстройтрест»
22.12.2016 11:31
Новогодние квесты стали приятным сюрпризом для покупателей квартир в Юттери и Янила Кантри
Жители голландского квартала Янила Кантри и малоэтажного финского городка Юттери на собственном опыте узнали, чем может обернуться нарушение Правил небесного движения. Транспортное происшествие, в котором пострадал Дед Мороз, стало завязкой сюжета новогодних квестов
«ЮИТ Санкт-Петербург»
21.12.2016 17:42
ЮИТ приглашает на Pikku Joulu и «Что? Где? Когда?»
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приглашает 23 декабря отметить Pikku Joulu (Малое Рождество). Традиционный финский праздник проводится в преддверии Рождества в кругу коллег, друзей и партнеров
ЖК «ЗимаЛето»
21.12.2016 17:37
Setl City ввела в эксплуатацию второй дом в ЖК «ЗимаЛето»
Setl City ввела в эксплуатацию корпус №2 с подземной автостоянкой в составе ЖК «ЗимаЛето», который компания возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на проспекте Энергетиков.
ГК «Эталон»
21.12.2016 12:09
ГК «Эталон» ввела в эксплуатацию второй жилой корпус ЖК «Эталон-Сити»
Группа компаний «Эталон» объявляет о вводе в эксплуатацию второго жилого корпуса и парковки в ЖК «Эталон-Сити» в Москве. Проект реализует компания «Эталон-Инвест» (входит в ГК «Эталон»).
ГК «ЦДС»
20.12.2016 17:38
ГК «ЦДС» планируем сдавать до 600 тыс. кв. м жилья в год
Группа компаний «ЦДС» в 2016 году вводит в эксплуатацию семь жилых комплексов общей площадью более 400 тыс. кв. м. Завершено строительство ЖК «Кантемировский», «Пулковский 3», «Золотое время», «Дюна», «Весна», «Новое Мурино» и первой очереди «Муринского посада».
ЖК «Кантемировский»
20.12.2016 17:30
Жилые комплексы ЦДС подтвердили соответствие требованиям технических регламентов.
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала Заключение о соответствии требованиям технических регламентов ЖК «Кантемировский» (корпуса 5, 6, 7, 8), ЖК «Пулковский 3», ЖК «Золотое время» и ЖК «Дюна»
ЖК «Золотые купола»
20.12.2016 15:48
Первый этап ЖК «Золотые купола» сдан в эксплуатацию
Группа компаний «РосСтройИнвест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа первой очереди строительства малоэтажного жилого района «Золотые купола», расположенного в Сертолово
ГК «Эталон»
20.12.2016 12:40
Студенты СПбГАСУ посетили ЖК «Царская столица» от ЛенСпецСМУ
16 декабря 2016 года сотрудниками ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») была организована лекция-экскурсия для студентов старших курсов и магистров СПбГАСУ на один из объектов Компании – ЖК «Царская столица».
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.