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22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года.

Держатели карт Mastercard имеют возможность вернуть на свой счет 5%, но не более 500 рублей, от суммы покупок, превышающих 1500 рублей и совершенных на любых заправочных станциях на территории РФ с помощью Apple Pay.

Это первая кампания Банка «Санкт-Петербург», направленная на стимулирование активации и использования платежного сервиса Apple Pay. В 2017 году банк планирует реализовать не менее шести таких кампаний, в том числе совместно с крупными розничными сетями.

Сервис Apple Pay стал доступен клиентам Банка «Санкт-Петербург» 1 ноября 2016 года. В данный момент порядка 7000 клиентов банка используют его для оплаты своих ежедневных покупок.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


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Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
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