Госстройнадзор: Застройщики стали чаще переносить сроки сдачи домов
Служба Госстройнадзора фиксирует рост обращений застройщиков по продлению разрешений на строительство, рассказал на Рождественском саммите 22 декабря начальник ведомства Леонид Кулаков. Он не озвучил статистики, но рассказал о тенденции: "Многие в этом году начинают продлевать разрешения, то есть откладывают сроки ввода домов".
Выросло в этом году и число новых проектов, выходящих на рынок. Если по итогам 2015 г. Госстройнадзор выдал 112 разрешений на строительство, в этом – уже 153. В декабре службу захлестнул вал обращений.
"Только за минувшие выходные к нам поступило больше 50 заявлений на выдачу разрешений", – сообщил Кулаков. В среднем, в конце ноября – начале декабря служба выдавала по 35 разрешений в неделю.
Ввод новых домов, наоборот, снизился. За весь 2015-й застройщики сдали 145 новых зданий. В этом году – пока только 120.
"Всплеск числа обращений за оформлением разрешения на строительство я связываю с изменением законодательства", – пояснил зампред комитета по строительству Евгений Барановский.
С 1 января 214-й закон о долевом строительстве будет требовать от застройщиков более подробной проектной декларации (в ней будет больше 200 пунктов), отчислений в компенсационный фонд в размере 1% от себестоимости стройки, а также разрешений на продажу квартир дольщикам от комитета по строительству.
Если застройщик получил разрешение на строительство и зарегистрировал первую сделку до 1 января, на него эти требования распространяться не будут.