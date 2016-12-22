Полиция проводит обыски по делу банка «Советский» по всей России

По всей России полиция проводит обыски по делу банка «Советский».

По данным «Фонтанки», с утра 22 декабря сотрудники Департамента экономической безопасности МВД РФ вместе с коллегами из нескольких регионов, в том числе с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и области, начали проведение широкомасштабных обысков по уголовному делу, связанному с банком «Советский».

Банк «Советский» был создан в 1990 году с головным офисом в Санкт-Петербурге. С октября 2015 года ЦБ ввел в «Советский» временную администрацию.

По данным Banki.ru, мажоритариями банка «Советский» в 2005 году выступали Александр Тепляков, Владимир Митрушин и Андрей Карпов, которые втроем контролировали более 50 процентов акций. В число миноритариев входили Олег Некрасов, Кирилл Ласкин, Олег Николаев, Егор Бабеев, Глеб Шахов, Александр Старовойтов и Анатолий Нестеров.

На конец текущего года активы банка составляли 51 106 201 тыс. рублей, убыток финансово-кредитной организации превысил 2 млрд рублей.

Как стало известно «Фонтанке», в Петербурге обыски проходят по девяти адресам. В них принимают участие следователи ГСУ ГУ МВД, где и возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 ("Мошенничество в особо крупном размере"), УК РФ.

По информации «Фонтанки», силовики собираются доставлять к следователям фигурантов дела, особое внимание будет уделяться собственникам.

Как сообщили «Фонтанке» в банке, дело было возбуждено по инициативе самого финансового учреждения и касается деятельности бывших совладельцев до периода санации. Подразделения банков следственные действия не затронули, они работают в обычном режиме.