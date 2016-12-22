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22.12.2016 13:12

СК разбирается с заявлением жительницы Рязани о том, что у нее отняли почку

Следственные органы еще осенью получили заявление жительницы Рязани о том, что ей вместе с опухолью якобы вырезали почку, и выясняют все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель СУСКР по региону Анжелика Евдокимова.

В минувшую пятницу член ОП РФ Султан Хамзаев обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой помочь жительнице Рязани, у которой в ходе операции по удалению раковой опухоли в горбольнице №11 в январе 2014 года по ошибке удалили почку. С просьбами разобраться в этой ситуации общественник также обратился к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и губернатору Рязанской области Олегу Ковалеву.

По информации Хамзаева, женщина 1977 года рождения после операции была выписана, по документам, с двумя почками, «вместе с этим результаты нескольких последующих обследований сразу после ее выписки левую почку не обнаружили».

«Еще в начале октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 328 УК РФ. Назначена судебно-медицинская экспертиза, другие следственные действия, которые необходимы для установления всех обстоятельств произошедшего», — отметила Евдокимова, подчеркнув, что «возбуждение уголовного дела не значит, что мы сразу говорим о виновности кого-либо».

Ранее замминистра здравоохранения Рязанской области Олег Митин заявлял РИА Новости, что проведенные региональными минздравом и территориальным отделением Росздравнадзором проверки по обращению женщины не выявили нарушений в оказании медицинской помощи. По его словам, почку никто не удалял, но из-за патологического процесса с ней могли произойти преобразования, которые не позволили увидеть почку на обычном обследовании. Медики предложили пациентке провести более глубокое обследование по выявлению органа, однако она, по словам Митина, отказалась.

Между тем Хамзаев заявил РИА Новости, что высказывания чиновников «беспочвенны и вводят в заблуждение общественность». «Появляющаяся в прессе информация министерства здравоохранения Рязанской области не соответствует действительности по всем описанным фактам. Женщина ни разу не общалась с заместителем министра здравоохранения Рязанской области Митиным. В августе 2016 года на личном приеме у министра здравоохранения Рязанской области Прилуцкого ответа на свое заявление не получила», — сказал он.

Источник: РИА Новости


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