В Петербург этапируют мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над сыном

Жителя Петербурга подозревают в сексуальном насилии над собственным сыном. При этом мужчина уже отбывает наказание за преступление сексуального характера в отношении другого человека.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, на след ранее осуждавшегося 45-летнего мужчины вышли в результате мониторинга Интернета. По версии следствия, в период времени с 1 сентября 2009 года по 17 марта 2011 года в квартире на проспекте Народного Ополчения мужчина насиловал собственного сына 2001 года рождения.

В феврале 2014 года в Воронеже мужчина осужден за совершение ряда преступлений сексуального характера. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, и сейчас он отбывает наказание в одной из колоний этого региона.

«В ближайшее время подозреваемый будет этапирован в Санкт-Петербург, где ему будет предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления», – отметили в ГСУ.

Расследование уголовного дела продолжается.