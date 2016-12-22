В доме на Ленинском отключили людей от света «по ошибке»

О массовом отключении электричества должникам «Фонтанке» рассказал житель дома 82, к. 1, по Ленинскому проспекту Александр. По его словам, несколько дней назад в подъезде появилось объявление, в котором жильцам сообщали о необходимости закрыть задолженность по оплате электроэнергии до 20 декабря – в противном случае обещали прекратить оказание коммунальных услуг.

«У меня был долг порядка 8 тысяч, из них я оплатил 5 тысяч, – сообщил Александр. – Тем не менее вчера в 18.00 электричество отключили. По телефону круглосуточной поддержки в управляющей компании сообщили, что им позвонили уже более 50 человек. Когда я развесил объявление о том, что нас неправомерно отключают, мне позвонили 15 соседей с такой же проблемой. Самая крупная задолженность среди них — 30 тысяч, самая маленькая — 1 тысяча рублей».

Управляющая домом Надежда Иванова сообщила «Фонтанке», что не в курсе происходящих событий. В юридическом отделе управляющей компании «Лидер», в ведении которой находится дом, объяснили эти события техническим сбоем. По словам юристов, под отключение должны были попасть считаные неплательщики с задолженностью более 100 тысяч рублей, надлежащим образом уведомленные еще несколько месяцев назад. Остальные попали в зону ограничения подачи электроэнергии по ошибке. В диспетчерской УК сообщают, что специалисты уже ведут подключение квартир. Тем не менее ряд жильцов настроены решительно и готовятся судиться с управляющей компанией.

По закону, должников в случае неуплаты за 2 месяца необходимо надлежащим образом и под роспись уведомить о том, что им может быть ограничена подача электричества. После этого у них есть 20 дней на погашение задолженности, а еще через три дня, после повторного предупреждения, счетчик могут опломбировать.