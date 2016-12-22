Путин: Доля современного вооружения в российской ядерной триаде составляет 60%

Состояние ядерной триады России поддерживается на должном уровне, доля современного вооружения там сейчас составляет 60%, заявил президент Владимир Путин.

«На должном уровне поддерживается состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета. Отмечу, что доля современного вооружения в ядерных силах составила почти 60%", — сказал Путин в четверг на заседании коллегии Минобороны России.

Он добавил, что за год вырос уровень боевой подготовки войск, что показали итоги учений «Кавказ-2016».

Ядерная триада включает три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.