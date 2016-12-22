ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин.

5-этажный комплекс, спроектированный в стилистике современной финской архитектуры, создается в историческом районе София, рядом с парками и дворцами Царского села и Павловска, в спокойном районе с развитой инфраструктурой.

Третья очередь комплекса INKERI, в которой ЮИТ открывает продажи квартир, включает четыре дома, в которых предусмотрено 245 квартир (общей площадью 10, 5 тыс. кв. м.). Квартиры – от 1-комнатных площадью 41 кв. м. до 3-комнатных площадью 91 кв. м. Особенностью выведенного на рынок объекта является наличие достаточно большого количества просторных 2- и 3-комнатных квартир. Предусмотрено, наряду с классическими планировками, много квартир с современными финскими европланировками – с объединенным пространством кухни и гостиной.

В проекте реализован ряд планировочных и инженерных решений, характерных для финского жилищного строительства. В 3-комнатных квартирах запроектированы помещения для финских саун, смежные с ванными комнатами. Многие квартиры имеют большие «финские балконы» (глубиной до 1, 5 м.). На пятом этаже – оригинальные мансардные квартиры с переменной высотой потолков и увеличенными по размеру окнами. Квартиры оборудованы системой механической вентиляции с естественным притоком воздуха. В подвальных этажах домов располагаются помещения хозяйственных кладовых. Территория благоустраивается в скандинавском стиле, и на ней расположатся места для отдыха, красивая детская игровая площадка и т.д.

Всего в рамках проекта 5-этажного комплекса INKERI, реализуемого на территории площадью 15,6 га, будет построено 130 тыс. кв. м. жилья (3000 квартир). В сентябре 2016 года была сдана первая очередь комплекса (9 домов на 598 квартир), вторая очередь (4 дома, 280 квартир ) будет ведена в эксплуатацию во втором квартале 2017 года.

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